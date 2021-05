L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla tragica scomparsa di Roberta Siracusa, la ragazza di Caccamo uccisa in un sabato di gennaio.

Gli inquirenti, durante l’incidente probatorio, hanno messo a disposizione delle parti le immagini che sono state riprese dalla telecamera di un bar a pochi passi dal campo sportivo del paese. Si vede un uomo che per l’accusa è il fidanzato della ragazza, Pietro Morreale, che trascina un corpo e poi appicca le fiamme. Subito dopo si allontana di qualche metro con la macchina e vede le fiamme ardere il corpo.





L’auto è quella che era in uso a Morreale, intestata alla nonna. Ormai il gravissimo quadro indiziario a carico dell’indagato si è trasformato in un quadro probatorio gravissimo, che a nostro giudizio, non consente di poter formulare ipotesi investigative diverse.