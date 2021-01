L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni del capitano Santana:

«Rispetto all’andata, due squadre totalmente diverse. C’è rammarico per avergli regalato 25 minuti e nel calcio di oggi non possiamo permettercelo. Siamo riusciti a riprenderla, abbiamo provato a vincerla, ma quel che importa è l’atteggiamento. Credo che sia venuto

un po’ fuori, dobbiamo crescere su queste cose qua perché è con questo che vinci in Serie C. Credo che giocare nel Palermo non sia facile per nessuno, anche io ho sofferto da giovane qui. È bellissimo, ma devi essere pronto a vivere in una grande città, a gestire tutte le

difficoltà. Questa squadra ha tanti giovani e dobbiamo essere bravi noi a far sì che possano entrare in campo più tranquilli, senza essere

frenati dalla paura».





«Mi prendo anche un po’ di responsabilità da capitano – prosegue Santana – se ancora non è arrivato questo messaggio allora sto

facendo qualcosa di male. Cercherò di far sì che ogni cosa che faccio arrivi a tutti quanti. Io, anche se per due o tre minuti, cerco di dare tutto

quello che ho in campo. Questo dobbiamo farlo tutti, da qui alla fine».