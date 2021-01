L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla tragica scomparsa di Roberta Siragusa.

Il suo corpo è stato trovato in fondo a un dirupo di Monte San Calogero, lì dove il suo fidanzato, Pietro Morreale, 19 anni, ieri mattina ha portato gli investigatori.





E’ stato Pietro Morreale a presentarsi in caserma, accompagnato dal padre, impiegato dall’Amap. «Non posso dire nulla più di ciò che si sa – commenta il procuratore capo di Termini, Ambrogio Cartosio –. La ragazza è stata trovata morta in un dirupo con evidenti segni di bruciature sul corpo. Sarà l’autopsia a chiarire le cause dell’omicidio». In paese però si sussurra che la ragazza si fosse confidata con gli

amici dicendo di essere stanca della gelosia morbosa di Pietro.