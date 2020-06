L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle pedonalizzazioni di Palermo. La giunta è riuscita a togliere la qualifica di zona a traffico limitato al Cassaro e all’intera via Maqueda per denominarle zone pedonalizzate. Leoluca Orlando ieri ha parlato di «giorno storico. Si conclude un percorso amministrativo lungo 6 anni, ma soprattutto si compie un grande passo di quel percorso culturale cominciato venti anni fa con le prime pedonalizzazioni nel centro cittadino. Oggi come allora, le pedonalizzazioni sono sinonimo di vivibilità, di sviluppo, di rilancio commerciale e turistico delle aree interessate».