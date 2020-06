L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla riapertura delle discoteche. Le regole non accontentano nessuno. In pista si dovranno tenere almeno due metri di distanza. Secondo il documento approvato dalla Conferenza Stato Regioni «gli utenti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al chiuso e all’esterno tutte le volte che non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro». Il rischio è che molte strutture decidano di non riaprire: «Resteremo chiusi –ammette Vittorio Orlando, titolare del “Sea Club” di Terrasini, in provincia di Palermo – impossibile applicare queste regole, sono una presa in giro. Ci hanno tolto anche la possibilità di incassare qualcosa con le consumazioni al bar». Le linee guida, infatti, sottolineano che «non è consentita la consumazione di bevande al banco.