L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza rifiuti a Palermo. La Rap, con l’aiuto di tre ditte private, sta cercando di recuperare l’arretrato in tutti i quartieri della città.

Soffrono le zone della Noce, mentre alcuni quartieri come Borgo Nuovo sono stati ripuliti. Al lavoro le squadre della Rap anche in corso Calatafimi, alta, via Roccella e

via Montegrappa. Ad alimentare le discariche ci sono gli ingombranti.