L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Antonia Sardone, moglie di Moses Odjer, ormai prossimo calciatore del Palermo, entrata in ballo come causa di un possibile rifiuto del ghanese verso la piazza palermitana:

«Più che un dietrofront c’è stato un ritardo dovuto all’organizzazione, perché abbiamo un bambino piccolo e ci siamo dovuti organizzare. Noi siamo stati a Trapani, conosciamo la Sicilia, siamo stati benissimo, abbiamo fatto grandi amicizie. Io amo questa regione, Palermo, poi, è bellissima, l’abbiamo visitata tante volte e ci siamo stati anche in vacanza. Questa è una grande bufala, dispiace che sia trapelato tutto questo, che sia io a comandare in famiglia, anche perché nella vita mi occupo di altre cose. Di sicuro non del lavoro di mio marito, per questo c’è un agente. Ho un’attività commerciale in costiera Amalfitana, io sono campana. Mi hanno fatto passare per la Wanda Nara della situazione, ma non c’entro niente con questo mondo, con tutto il rispetto per Wanda »