L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul problema rifiuti a Palermo.

Una piccola, buona notizia, arriva dal dipartimento Acqua e rifiuti. Conferma che è stato approvato in via amministrativa il progetto della VII vasca dopo che era stato licenziato in via tecnica.







«Il grido di apprensione che tocca la città ci impone di chiedere interventi straordinari – dice Norata – poiché, senza una partecipazione forte e attiva delle istituzioni, la situazione dei rifiuti nei prossimi giorni sarà drammatica in tutto il territorio regionale. In questi giorni siamo a stretto contatto con il sindaco per l’emissione di una ordinanza contingibile e urgente che ci consentirà di abbancare una frazione dei rifiuti nella sesta vasca».