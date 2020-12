L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus a Palermo.

Il virus si è portato via un pezzo di storia del sindacato siciliano, Pietro la Torre, attuale segretario generale dell’Ursas Sadirs, il sindacato autonomo dei dipendenti della Regione, si è spento nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Partinico.





Riapre il pronto soccorso dell’ospedale “Civico”, ma se la situazione dovesse peggiorare potrebbe ancora essere chiamato a riconvertirsi mettendo a disposizione i suoi posti letto per tamponare l’emergenza così come ha già fatto in tutto il mese scorso.