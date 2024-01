Gds: “Palermo. Riesplode la violenza, due accoltellati”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’ennesimo episodio di violenza a Palermo.

Una nuova ondata di violenza esplode in città, una situazione che alimenta insicurezza e paura. Nel centro della movida e alla Noce un ragazzo di 25 anni e un uomo di 47 sono stati feriti a coltellate. Entrambi non sono in pericolo di vita ma gli episodi creano ulteriore allarme per via del facile ricorso alle armi e alle maniere (troppo) forti, con cui negli ultimi tempi vengono affrontate questioni anche banali.

Il primo episodio è avvenuto giovedì sera, non lontano dal Borgo Vecchio, dove D. P. di 25 anni è stato raggiunto da tre fendenti all’addome ed è stato trasportato all’ospedale Civico. È fuori pericolo ma ha rischiato grosso. L’aggressione è stata messa a segno in via Giuseppe Puglisi Bertolino, la strada che collega le piazze Sturzo e Nascè, dove si trovano diversi locali e che non è lontana da via La Lumia e via Calvi. Parliamo di zone «calde» in cui di recente sono avvenuti una sparatoria e l’omicidio a colpi di pistola dell’ex calciatore Lino Celesia. Sul caso sono al lavoro i carabinieri, che hanno ascoltato il ferito.

Il ragazzo ha detto di essere stato accerchiato da cinque giovani non lontano da un pub ma non è riuscito a spiegare le ragioni di tanta violenza. I cinque lo avrebbero circondato e poi uno degli aggressori avrebbe impugnato il coltello colpendolo con tre fendenti all'addome. Il ferito si è accasciato sul selciato, mentre il branco si è dato alla fuga. In via Giuseppe Puglisi Bertolino sono scattati i soccorsi e il venticinquenne è stato accompagnato in ospedale.