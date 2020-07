Gds: "Palermo-Renzo Barbera. Oggi il primo snodo cruciale, si cerca l'intesa. In caso contrario..."

Giornata cruciale quella di oggi per l’accordo tra il Comune di Palermo ed il club di viale del Fante per lo stadio “Renzo Barbera”. Secondo quanto si legge su “Il Giornale di Sicilia”, oggi si terrà la conferenza dei capigruppo e sarà l’ultimo passo prima della riunione del consiglio comunale, che dovrà deliberare sulla convenzione di utilizzo dell’impianto di viale del Fante. Tra i temi che verranno affrontati oggi con i capigruppo, c’è naturalmente il canone da 341.150 euro e la possibilità di compensare l’importo attingendo ad un fondo regionale o usufruendo di un patrocinio da parte

del Comune di Palermo. Da valutare anche la manutenzione straordinaria dell’impianto oltre quella ordinaria, per defalcare dal canone annuo le spese da sostenere. Laddove non dovesse trovarsi oggi l’intesa, poiché tra due settimane il Palermo dovrà avere certezze in merito al campo da indicare come stadio casalingo per la prossima stagione, il sindaco Leoluca Orlando è diposto ad intervenire personalmente come già fatto un anno fa.