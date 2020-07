Gds: "Il rilancio del Catania passa da Tacopina?"

Giorni intensi in casa Catania, dove è iniziato il conto alla rovescia per gli ultimi dieci giorni che precedono l’apertura delle buste per la procedura competitiva stabilita dal Tribunale fallimentare per la cessione del Calcio Catania. Come si legge sull’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia”, il presidente della Sigi Spa, Fabio Pagliara, ha confermato che fino all’ultimo proverà a rilevare il titolo sportivo, nonostante le difficoltà date dalle indagini giudiziarie. Intanto per risollevare le sorti del club etneo spunta anche il professionista italo-americano Joe Tacopina, vecchia conoscenza del Palermo.