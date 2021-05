L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Rap.

Nell’azienda che fatica a mantenere pulita la città, operai e impiegati che si occupano di Bellolampo riescono a spuntare una contrattazione di secondo livello.





“Non è il massimo lavorare in mezzo ai rifiuti e con topi grandi come gatti” scrive il quotidiano, ma la situazione permette ad alcuni lavoratori di portare a casa anche mille euro in più al mese.