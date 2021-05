L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui rischi derivanti dall’utilizzo di monopattini e biciclette elettriche a Palermo.

Un pericolo per l’incolumità dei pedoni. L’amministrazione sta discutendo se vietare i mezzi nelle aree pedonali, dunque probabilmente nei fine settimana e festivi. I vigili urbani solo nell’ultimo mese hanno però multato più di 80 persone per infrazioni varie, come il mancato rispetto del rosso o per marcia in due persone.





L’assessore al traffico, Giusto Catania, afferma di essere «d’accordo nel regolamentare l’utilizzo di questi mezzi per maggiore sicurezza, ma ci sono molti, molti più incidenti con le macchine, quindi fino ad ora non abbiamo riscontrato grosse difficoltà. Stiamo comunque valutando se limitare l’utilizzo di questi mezzi nei momenti di maggiore saturazione nelle aree pedonali, monitoriamo e vediamo come va».