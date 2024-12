Gds: “Palermo, quattordici ko da gennaio a ora. E ripartire è sempre complicato”

Come riportato da Alessandro Arena su “Il Giornale di Sicilia” oggi in edicola, l’inerzia del campionato non è favorevole ai rosanero, chiamati a dare risposte immediate nella sfida contro il Catanzaro. Le statistiche del 2024 raccontano di un Palermo incapace di trovare continuità: su 14 sconfitte nell’anno solare, solo tre sono state seguite da una vittoria. Questo dato evidenzia una difficoltà cronica nel trasformare le delusioni in occasioni di riscatto.

La partita di domenica assume un valore cruciale, non solo per la classifica ma anche per ritrovare fiducia e coesione di squadra. Il ritiro imposto dal tecnico Dionisi mira proprio a correggere le lacune mentali che spesso hanno frenato la squadra. Contro il Catanzaro, l’obiettivo non sarà solo vincere ma farlo con convinzione, dimostrando progressi concreti sul piano tattico e psicologico.

Il Palermo è atteso da un dicembre decisivo, con tre sfide impegnative che chiuderanno il 2024: Sassuolo in trasferta, Bari al Barbera e Cittadella in trasferta. Una vittoria convincente contro il Catanzaro potrebbe rappresentare il punto di svolta per affrontare con maggiore serenità i prossimi impegni e costruire una base solida per il 2025.