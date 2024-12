Gds: “Palermo-Catanzaro, la prevendita non decolla”

Come riportato da Salvatore Orifici su “Il Giornale di Sicilia” oggi in edicola, il Palermo prosegue senza sosta la preparazione in vista della sfida contro il Catanzaro, valida per la 17ª giornata di campionato. La squadra, reduce dalla sconfitta contro la Carrarese, ha dedicato l’ultima seduta di allenamento al miglioramento degli aspetti difensivi, cruciali per affrontare i calabresi.

Cresce l’attesa per comprendere quale sarà la risposta della tifoseria palermitana sugli spalti del Barbera. Nonostante il momento delicato, la società rosanero spera di avvicinarsi, e magari superare, la soglia delle 20.000 presenze. Tuttavia, l’ultima sconfitta ha raffreddato gli entusiasmi, lasciando dubbi sull’affluenza.

Domenica non ci si aspetta solo un riscatto sul piano tecnico, ma anche una dimostrazione di unità e fiducia tra squadra e tifoseria. Il Catanzaro rappresenta un avversario ostico, ma i rosanero sono chiamati a reagire per rilanciare le proprie ambizioni.