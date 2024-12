Gds: “Brunori con Le Douaron e Di Francesco sugli esterni. Dionisi cambia”

Rivoluzione in attacco: questa l’ultima idea che stuzzica Dionisi, tecnico del Palermo, in vista della sfida contro il Catanzaro. L’allenatore rosanero sta valutando importanti cambiamenti per un reparto offensivo che fatica a trovare la via del gol. Dopo la sconfitta contro la Carrarese, l’urgenza di modificare non solo gli uomini, ma anche l’approccio, sembra sempre più concreta.

Nella partita di domenica scorsa, il tridente offensivo era composto da Di Mariano, Henry e Insigne. Contro il Catanzaro, però, potrebbero esserci novità importanti. Brunori, il capitano, è pronto a riprendersi il ruolo di centravanti. Nonostante abbia segnato solo un gol in campionato (su rigore contro la Juve Stabia), la sua esperienza e freddezza sotto porta potrebbero risultare decisive.

Sugli esterni, Dionisi sta considerando il rilancio di Di Francesco dal primo minuto. Il giocatore, miglior assistman della squadra, potrebbe essere preferito a Di Mariano per la sua capacità di rifinire l’azione e creare occasioni da gol. Dall’altra parte, si profila un ballottaggio tra Insigne e Le Douaron. Quest’ultimo, dopo aver faticato nelle prime apparizioni da esterno destro, potrebbe essere riproposto in quel ruolo grazie alla sua fisicità e alla capacità di rendersi pericoloso nel gioco aereo, una qualità in cui Brunori è meno incisivo.

Queste scelte, se confermate, rappresenterebbero una svolta tattica per il Palermo, come sottolineato da Massimiliano Radicini nel suo articolo per il Giornale di Sicilia, oggi in edicola. Le Douaron potrebbe completare un tridente mai provato prima, composto da Brunori al centro e Di Francesco a sinistra. La speranza è che questo mix di qualità tecniche e fisiche possa sbloccare un reparto offensivo finora poco prolifico.

La partita contro il Catanzaro, infatti, rappresenta uno spartiacque per i rosanero, un concetto ribadito da Radicini nel suo pezzo odierno. Con la squadra in ritardo rispetto alle aspettative di tifosi e dirigenza, una vittoria al Barbera è fondamentale per rilanciare le ambizioni stagionali. Dionisi ha tutti gli attaccanti a disposizione e deciderà solo all’ultimo momento quale sarà il miglior assetto per affrontare i calabresi.