Gds: “Il club rosa abbraccia Danisinni”

Come riportato da Massimiliano Radicini su “Il Giornale di Sicilia” oggi in edicola, il Palermo Calcio, nell’ambito delle iniziative natalizie, ha dedicato il pomeriggio di ieri al quartiere Danisinni con una serie di attività sociali rivolte ai giovani. Ospite di Fra Mauro Billetta, il club rosanero ha organizzato un allenamento speciale in un campo improvvisato tra le strade del quartiere, coinvolgendo diversi ragazzi e ragazze sotto la guida di tre tecnici del settore giovanile: Diego Tutrone (Under 15 femminile), Angelo Spina (Under 12 femminile) e Dario Zuccaro (preparatore atletico).

L’iniziativa ha regalato momenti di sport e convivialità, conclusi con la degustazione dei panettoni ufficiali del Palermo e un dono speciale alla biblioteca del quartiere: il libro “Aquile. Il Palermo: il museo, la storia, la città”, scritto dal Museum manager Giovanni Tarantino. Inoltre, la società ha omaggiato il quartiere con una maglia personalizzata “Danisinni 1” e venti palloni, a testimonianza della volontà di costruire un legame sempre più forte con il territorio.