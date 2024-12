Italia, due strade verso il Mondiale. Oggi (ore 12 su Rai 2) il sorteggio

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” oggi in edicola, la FIFA si prepara a dare il via al sorteggio per le qualificazioni europee al Mondiale 2026, un evento che si annuncia tanto intrigante quanto complesso. Il CT Luciano Spalletti volerà a Zurigo per scoprire il possibile cammino dell’Italia verso il torneo ospitato da USA, Messico e Canada.

Un sorteggio inedito, intrecciato con la fase finale della Nations League, renderà le combinazioni particolarmente intricate. L’Italia si trova davanti a un bivio: il percorso potrebbe iniziare dopo l’estate, qualora si qualificasse alle Final Four, oppure a giugno, in caso di eliminazione ai quarti contro la Germania. Il doppio confronto con i tedeschi, previsto tra San Siro e Dortmund, sarà cruciale per il destino degli Azzurri.

Rischi e opportunità del sorteggio

Alle qualificazioni parteciperanno 54 nazionali, suddivise in 12 gironi. L’Italia, teste di serie insieme a Germania, Francia e altre big europee, dovrà evitare avversarie insidiose come la Norvegia di Haaland o la Serbia. In terza fascia, le insidie maggiori sono rappresentate da Macedonia, Irlanda del Nord e Finlandia. L’urna riserverà anche restrizioni specifiche: ad esempio, Ucraina e Bielorussia non potranno essere sorteggiate nello stesso girone, e condizioni climatiche proibitive limiteranno altri abbinamenti.

Un sistema da migliorare

Il sorteggio riflette le sfide organizzative di un calendario internazionale sempre più congestionato, reso ancora più complesso dalla sovrapposizione con la Nations League. L’obiettivo, per l’Italia e le altre nazionali, sarà trovare equilibrio tra competizione e pianificazione, con la speranza di un percorso meno accidentato rispetto al passato.