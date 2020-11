L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul cluster in casa Palermo.

Secondo il protocollo è necessario verificare l’eventuale negatività con «un test molecolare con risultato negativo». In caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, i soggetti in questione «potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni» dal primo riscontro positivo.





In caso di violazione del protocollo, le sanzioni previste in base al Codice di giustizia sportiva sono ammenda, ammenda con diffida o penalizzazione in classifica. Se dalla violazione scaturisce la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra, si può arrivare fino alla retrocessione all’ultimo posto.