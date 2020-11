L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, al termine della sfida contro il Catania.

«Oggi (ieri, ndr) la prestazione mi ha e ci ha emozionato – ha dichiarato il tecnico rosanero, i ragazzi sono stati eroici, avrebbero meritato i tre punti per come hanno giocato. Valente si è stirato ed è rimasto in campo per onor di firma, purtroppo non ce la faceva e abbiamo giocato in dieci, ma senza concedere un tiro in porta al Catania. Nel primo tempo abbiamo messo sotto il Catania e potevamo più volte raddoppiare – prosegue – la squadra ha fatto una grande gara. Abbiamo sofferto poco, è un peccato. Alla fine ci credevamo».





Gol Catania? «È un peccato, meritavamo i tre punti. Brucia parecchio, col Var quel gol sarebbe stato annullato di sicuro. Ci sta girando male, ma verranno tempi migliori. Speriamo di recuperare qualcuno, vedremo di aggregare qualcuno dalla Primavera. Le difficoltà vanno superate, onorando la città in modo eroico, dobbiamo continuare su questa strada».