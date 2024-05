Gds: “Palermo, previsto incontro con Rinaudo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul futuro di Rinaudo in scadenza il 30 giugno.

La scelta sulla panchina verrà infatti delegata in prima battuta al direttore sportivo, ruolo al momento occupato da Rinaudo ma con la sensazione che alle porte vi sia un avvicendamento: il contratto dell’ex difensore rosanero scade il 30 giugno e i discorsi sul rinnovo si sono interrotti da tempo, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra lui e i vertici societari per fare il punto ma difficilmente la strada tracciata prenderà una piega diversa.

Una volta sciolta la riserva sul direttore sportivo (ad oggi nessuna ipotesi su un’eventuale successione) si passerà alla decisione sull’allenatore: sarà dunque necessario attendere alcuni giorni per capire come prenderà forma il Palermo 2024/25, dopodiché partirà quello che prevede di essere uno smantellamento in piena regola del gruppo squadra. L’obiettivo è arrivare al ritiro di Livigno con le idee chiare, non tanto sugli obiettivi che già sono evidenti quanto piuttosto sui mezzi e gli uomini cui si vuole ricorrere per raggiungerli