L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle piste ciclabili di Palermo. Al momento corrono poche biciclette e tantissime polemiche. Impossibile non notare che con le nuove corsie e i parcheggi accanto, lo spazio riservato alla circolazione dei mezzi in molte strade si è ridotto ad una corsia, spesso molto stretta come in via Principe di Villafranca.

«Si pensi prima a rifare le strade della città e poi alle piste ciclabili» uno dei commenti più diffusi.