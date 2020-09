L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus a Palermo. Positivo un medico dell’area di emergenza dell’ospedale Cervello che si è infettato ed è stato ricoverato in Malattie Infettive. Nonostante la scuola non sia ancora cominciata, al liceo linguistico Danilo Dolci di Brancaccio si è già verificato il primo caso di una bidella risultata positiva al Covid-19 dopo essersi sottoposta al test sierologico. C’è anche il caso della dipendente israeliana della Msc in servizio sulla nave da Crociera Grandiosa e trasferita in una struttura dell’Asp.