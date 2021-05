L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla campagna vaccinale a Palermo.

Non ci sono più vaccini della Pfizer e chi era prenotato per fare la prima dose si è visto rimandare di un paio di giorni l’appuntamento.





«Al momento abbiamo carenze di vaccini, soprattutto Pfizer e Moderna, e aspettiamo nuove forniture – si legge in una nota dell’ufficio del

commissario per l’emergenza Covid di Palermo -. Alcune prenotazioni di prime dosi sono già state spostate a giugno per questo motivo e probabilmente sarà necessario rinviarne altre, per permettere la somministrazione delle seconde dosi».

«Abbiamo un problema con le scorte di Pfizer che ci ha messo in difficoltà. Alcuni centri vaccinali della provincia hanno

chiuso per la mancanza del vaccino mandando le persone nell’hub della Fiera del Mediterraneo ma anche noi al momento abbiamo quantitativi limitati. Siamo rimasti sorpresi dal successo delle vaccinazioni notturne».