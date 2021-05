L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulle difficoltà degli ospedali di palermo.

Qualche mese fa le ambulanze facevano la coda davanti ai pronto soccorso perché non c’erano posti per i pazienti Covid, adesso invece non si riescono a ricoverare gli altri malati.





«Bisogna riconvertire i reparti, lo scenario è cambiato: per il momento l’emergenza non è rappresentata dal Covid ma dagli altri malati che chiedono attenzione», dice Angelo Collodoro, vicesegretario regionale dei medici ospedalieri del Cimo.

«Abbiamo problemi – ammette il direttore del 118, Fabio Genco – soprattutto al Civico e a Villa Sofia. L’aumento delle chiamate è stato del

300%, ma la situazione non potrà migliorare fino a quando non sarà presa la decisione di ripristinare almeno cento posti di quelli oggi destinati al Covid».