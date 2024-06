Gds: “Palermo, per un affare che decolla ce ne sono tre che rischiano di spegnersi”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che va verso la chiusura per Nikolaou ma rischie di vedersi sfumare altri obiettivi.

Per il Palermo, mentre un affare sembra concretizzarsi, ce ne sono tre che rischiano di sfumare. Ecco una panoramica dettagliata delle trattative in corso:

Trattative in Entrata e in Uscita

Affare in Corso: Nikolaou dallo Spezia

Il Palermo è vicino a formalizzare l’acquisto di Nikolaou dallo Spezia per circa un milione di euro. Nikolaou, che ha già lavorato con Dionisi, è visto come un rinforzo cruciale per la difesa.

Possibili affari sfumati

Vandeputte: Il giocatore belga del Catanzaro è molto vicino a un accordo con la Salernitana. La proposta prevede 2,5 milioni di euro più 700 mila euro di bonus. Nonostante l’interesse del Palermo, il Catanzaro sembra orientato ad accettare l’offerta della Salernitana. Anche Cagliari e Udinese sono alla finestra.

Fulignati: Il portiere è prossimo a firmare con la Cremonese, che gli offrirebbe un posto da titolare immediato, cosa che il Palermo non può garantire.

Ferrari: Il difensore ha rifiutato l’ultima proposta di rinnovo del Sassuolo e sta cercando una nuova avventura in Serie A. Parma e Venezia sono i club più interessati al suo acquisto.

Altre Considerazioni

Interesse dello Spezia: Lo Spezia guarda con interesse a due giocatori del Palermo, Soleri e Aurelio, che potrebbero partire in prestito con diritto di riscatto. Se questi giocatori dovessero partire, il Palermo dovrebbe trovare dei sostituti prima del ritiro.

Candidati al Ruolo di Terzino Sinistro: Con Aurelio possibile partente e Lund impegnato in Coppa America, il Palermo sta considerando Carissoni del Cittadella e Di Chiara del Parma come principali candidati. Reca dello Spezia è stato proposto ma non è una priorità.

Ricerca di una Punta: La ricerca di una punta è in stallo, con De Sanctis che ha escluso un ritorno di Mancuso. Pio Esposito e Vata sono considerati colpi per il futuro, ma al momento non ci sono sviluppi concreti.

In sintesi, il Palermo è attivo sul mercato con diverse trattative in corso, cercando di rafforzare la squadra mentre gestisce le possibili partenze di alcuni giocatori chiave.