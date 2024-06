Gds: “Palermo, difesa blindata con Nikolaou. Soleri e Aurelio salutano”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla difesa del Palermo blindata con l’imminente arrivo di Nikolaou.

Dopo le presentazioni, è tempo di passare all’azione per il Palermo, con movimenti sia in entrata che in uscita prima del ritiro. Il direttore sportivo De Sanctis è già attivo in questo senso e potrebbe formalizzare entro il weekend il suo primo acquisto: l’arrivo di Nikolaou dallo Spezia. L’accordo è ai dettagli, e si prevede che a questo ingresso seguiranno due uscite, con ulteriori mosse previste nei prossimi giorni per coprire eventuali vuoti.

Nikolaou, che ha lavorato con Dionisi durante la stagione di successo a Empoli, è stato uno dei migliori nella difficile annata dello Spezia. Il club ligure, per ragioni di bilancio, ha deciso di cedere alcuni dei suoi pezzi pregiati, e il Palermo ha colto l’occasione, investendo circa un milione di euro. Nikolaou si è distinto nella partita di maggio contro il Palermo, neutralizzando gli attacchi con ottime scelte di tempo. Ora sarà un rinforzo importante per la difesa di Dionisi, che necessita di ritrovare solidità dopo aver subito 56 gol in 41 partite sotto la guida di Corini e Mignani.

L’asse con lo Spezia potrebbe portare ad ulteriori operazioni, con il club ligure interessato a Soleri e Aurelio del Palermo. Entrambi i giocatori potrebbero partire in prestito con diritto di riscatto. L’interesse per Lucioni sembra invece diminuire, con De Sanctis che ha confermato la volontà di includerlo nel progetto tecnico, lasciando però al giocatore la decisione finale sul proprio futuro.

Se Soleri e Aurelio dovessero partire, il Palermo dovrebbe trovare dei sostituti prima del ritiro. Aurelio è attualmente l’unico terzino sinistro a disposizione, con Lund impegnato in Coppa America. I principali candidati per il ruolo sono Carissoni del Cittadella e Di Chiara del Parma, mentre Turicchia della Juventus è meno probabile e il suo compagno Barbieri ha un costo elevato. Reca dello Spezia è stato proposto, ma non sembra essere nei piani del Palermo. Infine, c’è una situazione di stallo riguardo alla punta. De Sanctis ha escluso il ritorno di Mancuso, mentre le trattative per Pio Esposito e Vata sono ferme.