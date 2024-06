Corriere dello Sport: “Como tra Varane e Pau Lopez. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Davide Nicola (51) è a tutti gli effetti l’allenatore del Cagliari. Ieri le due società hanno formalizzato l’intesa per liberare l’allenatore piemontese: all’Empoli andrà quindi un indennizzo, mentre l’operazione Sebastiano Luperto (27) resta separata e verrà riapprofondita nelle prossime ore. La prima proposta non è infatti bastata: il giocatore è valutato sui 3 milioni di euro, per sbloccare definitivamente l’operazione. Non solo Luperto. I rossoblù continuano a trattare con l’Atalanta anche Roberto Piccoli (23) e Nadir Zortea (25), entrambi di nuovo in uscita dopo i rientri dai rispettivi prestiti. L’esterno piace pure al Monza e al Venezia di Eusebio Di Francesco (54), molto attivo in questa fase: ha già mosso dei passi importanti per il difensore Riccardo Marchizza (26) e l’attaccante Matteo Cancellieri (22) della Lazio.

TORNA PAU LOPEZ. Sono giorni davvero importanti per i portieri. Pau Lopez (29) si è infatti promesso al Como e ora è in attesa dell’ultimo accordo tra Marsiglia e i lariani per tornare in Italia. I francesi, anche in virtù degli storici rapporti, preferivano cederlo al Genoa, ma lo spagnolo è determinato a raggiungere Cesc Fabregas con cui si sarebbe già sentito al telefono. L’atteso arrivo dell’ex Roma accende così il mercato dei numeri 1 con Adrian Semper (26), già sui taccuini di Empoli e Cagliari, nuovo uomo mercato del momento.

Ieri l’Atalanta ha abbracciato Ben Godfrey (26) dall’Everton. L’inglese, classe ’98, è stato pagato 9 milioni di euro ed è una sorta di pallino dei bergamaschi visto che su di lui i riflettori erano posizionati dallo scorso gennaio. Allenato in passato da Carlo Ancelotti proprio a Liverpool, il duttile centrale desiderava fortemente il trasferimento in Italia e proprio la sua volontà si è rivelata decisiva per sbarcare in Serie A.

RINGHIO VUOLE DZEKO. Da Bergamo a Genova: dopo i tentativi passati, questa volta la società rossoblù ritiene di avere in pugno Alessandro Zanoli (23) del Napoli. Il terzino è alla ricerca di continuità dopo una stagione davvero difficile alla Salernitana e in Liguria dovrebbe trovare lo spazio necessario. La formula concordata è comunque quella del prestito con riscatto. A proposito di ritorni di fiamma, Gennaro Gattuso insiste per avere Edin Dzeko (38) all’Hajduk Spalato. L’attuale ds del club Nikola Kalinic ha poi giocato con il bosniaco a Roma e i due sono rimasti in ottimi rapporti. C’è però un ostacolo ed è rappresentato dal Fenerbahçe, che non vorrebbe privarsi in questa fase del suo bomber.

Il Como continua a sognare in grande e per la sua difesa non abbandona del tutto la suggestione Raphael Varane (31). Il francese ha lasciato il Manchester United ed è svincolato. Intanto il club neopromosso festeggia l’arrivo di Alberto Dossena (25), prelevato dal Cagliari per 8 milioni di euro più 2 di bonus. Infine il Genoa ha annunciato il rinnovo di Caleb