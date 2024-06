Corriere dello Sport: “Il Palermo in un bunker con Nikolaou”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo che avrebbe chiuso per Nikolaou.

Il Palermo sta stringendo i tempi per Dimitrios Nikolaou, che potrebbe a breve diventare il primo rinforzo ufficiale della nuova stagione: c’è anche l’esigenza di dare a Dionisi una rosa modellata almeno per grandi linee sin dai primi giorni di ritiro, quando in difesa mancheranno tre pedine (Nedelcearu, Diakitè e Lund, che stanno ancora giocando con le nazionali, si aggregheranno in un secondo periodo). L’accordo col centrale greco pare vicino, il Palermo lo rileverà a titolo definitivo, considerando che Nikolaou ha da poco prolungato sino al 2027; il giocatore, che quest’anno nello Spezia ha disputato 34 partite, ha dato il suo assenso e ritroverebbe Dionisi con cui ha giocato a Empoli.

La cifra dell’affare si aggira attorno ai 2 mln di euro, ma non è detto che sia collegata alle contemporanee trattative che porterebbero allo Spezia Soleri e Aurelio. L’interesse dei liguri per Soleri è reale ma una eventuale cessione (in prestito con diritto di riscatto) potrebbe seguire strade autonome. E poi il Palermo non può restare troppo scoperto nel reparto attaccanti, dove, partito Mancuso (De Sanctis e Dionisi hanno confermato che il giocatore, rientrato al Monza per fine prestito, non tornerà), restano solo Brunori e il baby Corona, oltre a una batteria di esterni. Aurelio (24) piace anche al Cesena.