Corriere dello Sport: “Il Palermo progetta di cambiare parecchio nello staff tecnico”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e il nuovo staff tecnico.

Come anticipato, il Palermo, al termine della prima fase a Livigno, proseguirà la preparazione a Manchester dal 23 luglio al 2 agosto. Sarà la seconda visita dei rosanero all’Academy inglese della casa madre del City Group, dopo il primo ritiro svolto nel settembre 2022. Gli allenamenti saranno a porte chiuse e al termine di quel periodo, la squadra disputerà sabato 3 agosto una amichevole a Oxford contro i padroni di casa dell’Oxford United FC, squadra che milita in Sky Bet Championship. Il match avrà inizio alle 15 (ora locale) e sarà disputato al Kassam Stadium. Subito dopo, i rosa decideranno se rientrare in sede o proseguire il ritiro da qualche altra parte in vista del debutto in Coppa Italia, in trasferta a Parma.

Escl. Palermo: Guido Nanni vicino all’accordo come preparatore dei portieri

preparatore portieri. Il Palermo progetta di cambiare parecchio nello staff tecnico. Oltre al gruppo di lavoro che seguirà Dionisi, sta per arrivare un nuovo preparatore dei portieri: si tratta di Guido Nanni, suggerito da De Sanctis, che ha lavorato con lui alla Roma, poi è andato a Pescara e per quasi un anno ha vissuto anche un’esperienza in Arabia, con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. All’attuale preparatore Michele Marotta sarà proposto un altro ruolo in rosanero.