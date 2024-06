Gds: “Palermo a Manchester dal 23 luglio. In arrivo nuovo collaboratore tecnico proveniente dal City Football Group”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul doppio ritiro del Palermo: la prima parte a Livigno, la seconda a Manchester.

La stagione 2024/25 del Palermo è ormai alle porte, con i tifosi rosanero che attendono con impazienza l’inizio ufficiale del ritiro, previsto per domenica 7 luglio a Livigno. Ecco una panoramica dettagliata del programma di preparazione della squadra:

Pre-Ritiro e Test Fisici

Prima dell’inizio ufficiale del ritiro, il gruppo rosanero si incontrerà qualche giorno prima per un raduno conoscitivo e per effettuare test fisici. L’anno scorso, sotto la guida del tecnico Corini, il Palermo svolse test atletici a Veronello. Quest’anno, i ragazzi di Dionisi si incontreranno probabilmente mercoledì a Coccaglio per svolgere attività simili.

Ritiro a Livigno:

Livigno sarà la sede del ritiro, dove la squadra inizierà la preparazione fisica e tattica per la nuova stagione.

Seconda Fase della Preparazione a Manchester:

Date: Dal 23 luglio al 2 agosto.

La squadra si allenerà al City Football Academy di Manchester, sede del Manchester City e del City Football Group. Questo rappresenta un ritorno per il Palermo, che aveva già svolto il ritiro qui a settembre 2022.

Amichevoli e Test Match

Amichevole contro l’Oxford United:

Data: Sabato 3 agosto.

Luogo: Kassam Stadium, Oxford.

Ora di inizio: 15:00 (ora locale).

L’Oxford United milita nella Sky Bet Championship.

Questa partita sarà un test importante per verificare la forma fisica del Palermo dopo quasi un mese di lavoro.

Staff Tecnico

Nuovi Membri dello Staff:

Il nuovo preparatore dei portieri sarà Nanni.

Un nuovo collaboratore tecnico proveniente dal City Football Group si unirà allo staff.

Il Palermo si sta preparando in modo dettagliato e strutturato per affrontare la nuova stagione, con un programma che prevede una fase di ritiro iniziale a Livigno, seguita da un periodo di allenamento a Manchester, e culminante in una partita amichevole contro l’Oxford United. L’aggiunta di nuovi membri allo staff tecnico riflette l’impegno della società nel fornire alla squadra le migliori condizioni per iniziare la stagione con il piede giusto.