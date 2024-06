La Nazione: “Nikolaou andrà al Palermo, da decidere la formula per Soleri”

L’edizione odierna de “La Nazione” si sofferma sulla trattativa che porterà Nikolaou al Palermo e Soleri allo Spezia.

Lo Spezia Calcio sta lavorando a una operazione di mercato piuttosto significativa con il Palermo, seguendo le dinamiche recenti del calciomercato. L’articolo menziona un possibile scambio tra i club che coinvolge i giocatori Nikolaou, Soleri e Aurelio.

Nikolaou si trasferirebbe al Palermo con titolo definitivo, mentre Aurelio andrebbe allo Spezia in prestito. Per quanto riguarda Soleri, c’è ancora incertezza: lo Spezia vorrebbe acquistarlo definitivamente, offrendo un importo minore rispetto a quello richiesto dal Palermo grazie alla contropartita finanziaria relativa a Nikolaou. Se non si dovesse raggiungere un accordo su questa formula, Soleri potrebbe comunque trasferirsi in prestito allo Spezia, ma con un pagamento di 1,5 milioni di euro.

L’articolo evidenzia come questa operazione sia strategica per lo Spezia, permettendo al club di risparmiare su un ingaggio pesante e di ottenere giocatori che sono ben adatti al progetto tecnico dell’allenatore D’Angelo, in particolare per rafforzare l’area offensiva e l’esterno sinistro. L’approvazione definitiva dell’operazione è attesa dai Platek, la famiglia proprietaria del club, e sembra che sia una soluzione ben accetta da tutte le parti coinvolte.