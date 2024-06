Gazzetta del Sud: “Catanzaro, Corini «spara alto»”

L’edizione odierna de “La Gazzetta del Sud” si sofferma sulla trattativa tra Catanzaro e Corini.

La panchina del Catanzaro è destinata a trovare presto un nuovo occupante. Ci mancherebbe altro: la nuova stagione incombe e la tifoseria freme. Il club conta di chiudere il cerchio entro martedì, il direttore sportivo Ciro Polito è da giorni a Milano proprio per questo motivo. Il prossimo tecnico dei giallorossi non sarà sicuramente Alberto Aquilani, che ha definitivamente rifiutato: forse non se la sentiva di guidare una squadra che va verso una rifondazione, se non proprio una rivoluzione, a costo di rimanere fermo per un po’. Rimane in piedi la pista che porta a Paolo Bianco, ex Modena che è un grande amico di Polito, col quale ha condiviso diverse esperienze da calciatore, però il suo non è il solo nome in ballo. L’idea della società di non stravolgere alcuni principi di gioco, assimilati a memoria dai calciatori negli ultimi due anni, è sempre il punto di riferimento sul quale sta lavorando il ds. E rende pure più difficile il suo compito.

Un primo contatto con Eugenio Corini non ha avuto seguito perché l’ex coach del Palermo, un campionato di B vinto a Brescia, sembra abbia sparato alto: non è ancora da escludere completamente, ma più passa il tempo, più acquista peso la possibilità che le Aquile vengano affidate a un profilo a sorpresa, mai saltato fuori finora. Un’altra strada da battere potrebbe essere quella che conduce a Fabio Caserta, esonerato dal Cosenza nel corso dell’ultima stagione, non per questo privo delle credenziali richieste per assumere l’incarico al “Ceravolo”: Caserta ha lavorato con Polito per tre anni alla Juve Stabia, è un’ipotesi che potrebbe essere approfondita.

Un ultimo percorso porta invece a un allenatore tenuto completamente top secret fino a questo momento. Di certo, la società deve fare in fretta per partire con la programmazione e rassicurare una tifoseria sempre più impaziente. Richieste a ripetizione. Sono tanti i calciatori giallorossi che hanno ricevuto e stanno ricevendo richieste. I più probabili partenti sono Jari Vandeputte e Andrea Fulignati: sull’esterno belga si è fatta sotto la Salernitana, ma in questo momento sembra più avanti la Cremonese, mentre il portiere è conteso dalla solita Cremonese (che lo aveva cercato già a gennaio) e dal Palermo, dove ha giocato in passato e dove avrebbe motivi di cuore per tornarci (è la città della moglie). Non solo loro, comunque, sono corteggiati: dopo l’ottimo campionato disputato, hanno offerte Antonini (in B e in A), Petriccione, Scognamillo (Salernitana e Avellino) e Sounas (Avellino) e quasi tutti gli altri. Non partiranno tutti, ma che abbiano richieste è un aspetto di cui bisogna prendere atto.