Corriere dello Sport: “Catanzaro, favola finita. Corini in corsa per sostituire Vivarini”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Catanzaro che è pronto a sostituire Vivarini con Corini.

La favola è finita. Vincenzo Vivarini e il Catanzaro si sono detti addio, consensualmente, ponendo termine a una lunga querelle, sviluppatasi nell’arco delle ultime due settimane in perfetto stile telenovela, col classico augurio delle “migliori fortune professionali”. A chiudere tutto è stato un patto tra gentiluomini, ovvero i presidenti di Catanzaro e Frosinone, Floriano Noto da una parte e Maurizio Stirpe dall’altra, che ha consentito il raggiungimento dell’accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava mister Vivarini al Catanzaro anche per la prossima stagione.

Termina dunque una storia bellissima tra un tecnico arrivato in punta di piedi a fine novembre 2021 e capace di imprimere un’accelerazione pazzesca a una piazza depressa da decenni di risultati negativi. Una semifinale playoff, un primo posto, la Supercoppa in serie C, prima di un 5° posto in serie B con tanto di semifinale playoff. Il binomio Noto-Vivarini è stato pressoché perfetto, ma poi è arrivato il momento di guardare oltre. Il tecnico ha ambizioni immediate di arrivare in serie A, mentre il Catanzaro vuole attrezzarsi sempre meglio, prima di puntare al ritorno in una categoria che manca da oltre 40 anni. Obiettivi diversi, tutto qui, in barba a sentimenti, contratti e poesia, rimangono numeri unici in tutto il secolo di storia calcistica giallorossa per Vivarini (67 vittorie mai nessuno come lui) e il suo staff composto da professionisti all’altezza (Milani, Del Fosco e Zambardi).

AQUILANI NO. Chiusa l’era Vivarini non c’è tempo da perdere. La squadra tra meno di due settimane partirà per il ritiro precampionato in Valle d’Aosta. Il Catanzaro ha immediatamente serrato le fila tra presidente (che ha trascorso un compleanno movimentato seguendo le vicende giallorosse), dg (Paolo Morganti) e ds (Ciro Polito). Il primo indiziato, con trattative gestite da tempo dallo stesso massimo dirigente, era Alberto Aquilani, ma non si farà. Il tecnico, infatti, si è defilato dopo un incontro col ds e, dunque, non ci sarà continuità tecnica rispetto a Vivarini, d’altronde già nei giorni scorsi Aquilani aveva chiesto garanzie tecniche. A questo punto il casting prosegue, la situazione resta fluida, ma le novità arriveranno entro martedì. Paolo Bianco, ex Modena e compagno di squadra anni fa anche del ds Polito è in pole, con Eugenio Corini, altro profilo seguito. Marco Zaffaroni, ex Cosenza, Verona e Feralpisalò tra le altre. E Polito e il suo collaboratore Lanzillotta stanno sondando anche Leonardo Semplici, artefice anni fa del miracolo Spal.