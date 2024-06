Ex rosa, Bolzoni: «Palermo, non sono ammesse scuse. Il prossimo anno deve giocare da favorita»

L’ex centrocampista del Palermo Francesco Bolzoni, ha parlato ai microfoni di “TMW” toccando vari temi, tra questi la B e il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Italia-Svizzera? Visti i gironi diremmo che non la vediamo bene. Ma quel gol di Zaccagni potrebbe aver cambiato le cose. E per me la spuntiamo. Uomini chiave? Sicuramente Donnarumma come lo è stato in queste tre partite. Poi Barella. E spero venga data un’occasione dall’inizio a Chiesa che è un giocatore troppo importante. E Scamacca può far prevalere la sua fisicità».

E il Paradiso? L’obiettivo per la prossima stagione? «Ripartiamo più ambiziosi dell’ultima stagione con tanta voglia di fare. Tutto lo staff e tanti ragazzi che sono rimasti abbiamo voglia di fare bene»

E la B?

«Una grande Serie B, molto competitiva. Tante squadre che erano convinte di salire l’anno scorso faranno uno sforzo in più e ci sono le retrocesse che vorranno tornare subito su. Stirpe in B non ci sta volentieri, il Sassuolo ha una proprietà che ha voglia di fare bene subito e il Palermo l’anno scorso ha vissuto un anno di transizione mentre quest’anno cercherà di costruire una squadra per vincere e non saranno ammesse scuse: per la piazza che è, deve essere la squadra favorita».