Gds: “Palermo, per Rinaudo un percorso «unico». L’escalation professionale ora è ad un bivio”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e sulla situazione di Rinaudo.

Leandro Rinaudo è un vero simbolo del Palermo, avendo ricoperto vari ruoli all’interno del club, da piccolo dei pulcini fino a direttore sportivo. La sua storia è quella di un palermitano che ha dedicato gran parte della sua vita ai colori rosanero, distinguendosi sia come calciatore che come dirigente.

Carriera da Calciatore

La carriera di Rinaudo come calciatore del Palermo ha toccato diversi punti alti, specialmente durante la stagione 2005/2006, quando ha realizzato una doppietta in Coppa Uefa contro il Brøndby. Dopo un periodo in prestito al Siena, è tornato a essere protagonista nella squadra con 22 presenze in campionato e due reti contro Livorno ed Empoli. In totale, Rinaudo ha collezionato 43 presenze con il Palermo tra Serie A, Coppa Italia e Coppa Uefa, dimostrando il suo valore e la sua dedizione al club.

Carriera Dirigenziale

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Rinaudo ha intrapreso una carriera dirigenziale, con esperienze significative al Venezia e alla Cremonese in Serie B. Nel 2019 è tornato al Palermo, assumendo il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile. Qui, ha contribuito a ricostruire il vivaio del club, selezionando con meticolosità giovani talenti e ottenendo importanti risultati sportivi.

Direttore Sportivo del Palermo

Due stagioni fa, dopo l’addio turbolento di Castagnini, Rinaudo è diventato direttore sportivo del Palermo, iniziando il suo percorso insieme all’arrivo del City Football Group nel club. Durante questi anni, ha lavorato instancabilmente per il Palermo, rappresentando una figura di continuità e stabilità per la squadra e la società.

Futuro Incerto ma Legame Indissolubile

Attualmente, il futuro di Rinaudo come direttore sportivo è incerto, con un incontro imminente con la dirigenza per definire la sua posizione. Nonostante le varie opzioni in gioco, una cosa è certa: Rinaudo ha il sangue rosanero e il suo legame con il Palermo resterà indissolubile, indipendentemente da quale sarà il suo ruolo futuro.

La sua dedizione al club e la sua storia unica lo rendono un esempio per tutti i tifosi e un punto di riferimento importante per la società, che ora dovrà decidere se proseguire con lui in un ruolo diverso o intraprendere una nuova strada per il futuro del club.

