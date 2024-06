Quelli rosanero sono i tifosi più numerosi della Serie B

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui tifosi più numerosi della B.

La chiusura della stagione 2023/24, con la promozione del Venezia che ha eliminato il Palermo nelle semifinali play-off, mette in luce l’incredibile supporto dei tifosi rosanero sia nelle gare interne che in quelle esterne. Esempi di questo supporto includono i 3.400 tifosi in trasferta a Modena e i 31.211 spettatori presenti al Barbera nel match contro il Como. Quest’ultima è stata la partita di campionato con il maggior numero di tifosi, superata solo dai 33.808 spettatori di Bari-Ternana ai play-out.

Dati di Affluenza

Le due gare casalinghe dei play-off hanno visto una partecipazione straordinaria, con 32.750 spettatori contro la Sampdoria e 32.772 contro il Venezia. Complessivamente, circa 495.600 tifosi hanno partecipato alle 21 partite giocate al Barbera, inclusi 19 incontri di campionato e due di play-off. Questo dato è particolarmente significativo considerando i periodi di disaffezione dovuti ai risultati negativi. I 12.600 abbonati rappresentano lo zoccolo duro del supporto, e il Palermo spera di superare questo numero nella stagione 2024/25, anche se molto dipenderà dall’entusiasmo che la squadra riuscirà a generare nelle prossime settimane.

Media Spettatori

Nel 2023/24, il Palermo ha registrato la più alta media spettatori nelle gare interne, con 23.671 tifosi presenti in media al Barbera. Solo la Sampdoria si è avvicinata con una media di 22.641 spettatori, mentre il Bari, terzo in questa classifica, ha raggiunto una media di 17.249 spettatori. In trasferta, la Sampdoria ha fatto meglio del Palermo con una media di 22.447 spettatori contro i 21.457 dei rosanero.

Importanza del Supporto

Nonostante la spinta del pubblico non sia stata decisiva per la promozione, il supporto dei tifosi è fondamentale per coltivare il sogno della Serie A. Per raggiungere questo obiettivo, il Palermo avrà bisogno di uno stadio sempre gremito e di un pubblico pronto a cantare e sostenere la squadra dal primo all’ultimo minuto in ogni partita. La passione dei tifosi rosanero è un elemento cruciale per il successo futuro del club e per alimentare l’entusiasmo necessario a spingere la squadra verso traguardi ambiziosi.