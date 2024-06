Il ragazzo di Brancaccio in finale agli Europei. Palermo, la favola di Lauricella

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sul giovane calciatore palermitano Lauricella, in finale agli Europei Under 17.

Nella finale degli Europei Under 17, un pezzo di Sicilia sarà rappresentato dal talentuoso esterno Giovanni Lauricella. Classe 2007, palermitano di Brancaccio e stella dell’Empoli under 17, Lauricella è pronto a brillare nella sfida della nazionale italiana contro il Portogallo, che si terrà domani alle 19:30 alla Limassol Arena di Cipro.

Lauricella ha iniziato a giocare a calcio per strada nel quartiere di Brancaccio, sognando di diventare un calciatore professionista. La sua carriera ha preso una svolta significativa quando Valerio Leto, direttore tecnico della Fair Play Messina, lo ha notato e portato a giocare a Messina nel 2019. Leto ricorda Lauricella come un ragazzo con una grande voglia di crescere e migliorare, e con una predisposizione al sacrificio.

Lauricella ha iniziato con gli Esordienti e i Giovanissimi, giocando inizialmente come prima punta e poi come seconda punta e esterno d’attacco. La sua versatilità lo ha portato a diventare un esterno a tutta fascia. Dopo due anni con la Fair Play Messina, è stato chiamato dal Sassuolo, ma l’esperienza non è andata come previsto e Lauricella è tornato a Messina per completare le scuole medie.

Successivamente, è arrivata la chiamata dell’Empoli, dove Lauricella ha continuato a crescere e a dimostrare il suo valore. L’allenatore Valerio Leto parla con orgoglio delle sue prestazioni, sottolineando come Lauricella stia ripagando la fiducia dell’Empoli e stia dando grandi soddisfazioni anche a chi lo ha cresciuto. È diventato un esterno di fascia completo, atleticamente forte e capace di gestire la pressione. Per le sue caratteristiche, Leto lo paragona a Gareth Bale, pur riconoscendo che Lauricella ha ancora margini di miglioramento.

Lauricella rappresenta un esempio positivo per i giovani siciliani, dimostrando che con determinazione e supporto è possibile superare le difficoltà. Nonostante un’infanzia complicata, Lauricella ha saputo emergere grazie al suo impegno e al sostegno della Fair Play Messina. Leto esprime grande emozione e orgoglio nel vederlo indossare la maglia azzurra e partecipare alla finale degli Europei Under 17.

La storia di Giovanni Lauricella è un messaggio di speranza per tutti i giovani calciatori, specialmente quelli del Sud Italia, che spesso devono affrontare ostacoli maggiori. Il supporto tecnico e umano della Fair Play Messina è stato fondamentale nel percorso di Lauricella, dimostrando l’importanza di avere una “famiglia sportiva” che possa aiutare i giovani a realizzare i loro sogni.

In conclusione, Giovanni Lauricella rappresenta la determinazione, il talento e la resilienza, e il suo percorso fino alla finale degli Europei Under 17 è motivo di orgoglio per tutta la Sicilia.