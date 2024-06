Tuttosport: “C’è il Toro su Vandeputte, no al Palermo. Vuole la serie A”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sul futuro di Vandeputte seguito dal Palermo.

Il Toro, in attesa di annunciare Paolo Vanoli, sta lavorando sottotraccia, come è giusto che sia. Davide Vagnati ha chiesto a Giammario Specchia, direttore dell’area scouting granata, indicazioni sui migliori giocatori della Serie B, elementi che potrebbero fare al caso della rosa granata, tenendo conto dell’importanza di avere più soluzioni tattiche e, quindi, elementi dalle caratteristiche diverse. Tutto questo tenendo conto dell’idea calcistica del nuovo allenatore. Vanoli per quello che si è visto a Venezia, predilige due sistemi di gioco: il 3-4-3 e il 3-5-2. E nel campionato di Serie B c’è un giocatore che quest’anno ha fatto benissimo e che sa leggere alla perfezione queste due soluzioni. Si tratta di Jari Vandeputte, 28 anni, punto di forza del Catanzaro che è stato la rivelazione della stagione e ha sorprendentemente lottato, fino ai playoff, per la promozione.

In Calabria dal 2021, ha collezionato 104 presenze crescendo in maniera esponenziale negli anni. In questo campionato, poi, i suoi numeri sono stupefacenti: 36 presenze, 9 gol e 14 assist. E quel che più conta può ricoprire con disinvoltura i due moduli praticati da Vanoli. È un mancino ma può anche stare a destra nelle zone alte del campo. Nel 3-4-3 come punta oppure come esterno in un centrocampo a cinque. Molto agile nell’uno contro uno, freddo in zona gol ma nello stesso tempo bravissimo a mettere in condizione la prima punta nel trasformare l’azione in gol. Gli addetti ai lavori lo considerano pronto per il salto in una squadra ambiziosa della Serie A.

Il suo contratto con il Catanzaro scade tra un anno, ma lui ha già fatto sapere ai dirigenti di voler provare a giocare in un club della massima serie. Per questo non ha preso in considerazione la proposta del Palermo, lui e il suo entourage aspettano la chiamata giusta. C’è il Lecce di Corvino (un direttore sportivo che difficilmente sbaglia questo tipo di acquisti) e, adesso, anche il Torino che proprio dal Catanzaro due stagioni fa acquistò Bayeye. La valutazione del suo cartellino si aggira sui 3.5 milioni. Però trattabili e, ovviamente, al ribasso visto che tra 12 mesi il giocatore sarà libero di decidere il proprio destino. La prossima settimana, proprio per anticipare il Lecce, Vagnati potrebbe imbastire la trattativa con il Catanzaro proponendo, come contropartita, alcuni giovani che i granata devono piazzare per farli crescere