Tuttosport: “Sassuolo, ecco Grosso. Soleri-Spezia, tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Fabio Grosso, come preannunciato nei giorni scorsi, è il nuovo allenatore del Sassuolo, c’è la firma per un biennale con l’opzione per una terza stagione. L’eroe del Mondiale 2006, torna in Serie B dopo l’infelice esperienza all’Olypique Lione, dove gliene sono successe di tutti colori: è rimasto in sella per il club francese (con cui aveva militato anche da giocatore) dal 19 settembre fino al 30 novembre scorso. Il 29 ottobre, in occasione della sentita sfida di Marsiglia, un sasso lanciato contro il pullman della squadra, mandava in frantumi un vetro che lo feriva seriamente al volto.

Ora Grosso torna in quella B che gli ha regalato la più grande soddisfazione da allenatore, forse l’unica, la promozione in A, 13 mesi fa, col Frosinone. Adesso la stimolante sfida di rilanciare il Sassuolo, non sarà semplice rifondare e ridare un’identità agli emiliani, dopo l’ultimo disastroso campionato di A. Fra le altre cose, Grosso dovrà provare a rilanciare la punta uruguaiana Agustin Alvarez, 23 anni giunto al Sassuolo due stagioni fa, stoppato da un brutto infortunio, tornato in campo a gennaio con la maglia della Samp, da cui tornerà, a prestito esaurito. Spezia, si va verso la riconferma di Luca D’Angelo in panchina ma al momento si ragiona soprattutto sul dare alla squadra quella prima punta di un certo peso che nella scorsa stagione è mancata assai: la scelta è fra Filippo Pittarello, 27 anni, già chiesto a gennaio al Cittadella (6 gol nell’ultima stagione), Edoardo Soleri, 26 anni, preziosa punta di scorta del Palermo (anche lui 6 reti) e Gabriele Artistico, 21 anni, 12 gol nell’ultima stagione in C alla Virtus Francavilla.