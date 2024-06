Gazzetta dello Sport: “Palermo, ecco Dionisi. Ecco tutti i tecnici della nuova serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla scelta di Dionisi per la panchina del Palermo e su tutti i tecnici della B.

Il Palermo pensa seriamente ad Alessio Dionisi. Quella dell’ex allenatore del Sassuolo è in questo momento la candidatura più concreta per la successione di Michele Mignani, reduce dall’eliminazione in semifinale playoff contro il Venezia e destinato a non essere confermato. Dionisi – con cui sembrano esserci buone basi per trovare l’accordo, in corsia di sorpasso su Paolo Zanetti – è stato associato anche a Cagliari e Verona, ma potrebbe accettare di ripartire dalla Serie B sposando le ambizioni del City Group. Nel 2021 il tecnico toscano ha portato in A l’Empoli.