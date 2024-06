Lascia la Roma e vieni al Fenerbahce con me: Mourinho lo ha chiamato stanotte | De Rossi lo ha perso per sempre

José Mourinho ruba il pupillo di De Rossi: lo vuole portare al Feberbache in estate: ultima chance in Turchia.

José Mourinho è stato presentato in Turchia dal suo nuovo club. Il Fenerbache ha chiuso in un lampo l’operazione, portando a casa l’ex special one e presentandolo in un bagno di folla. Il portoghese, esattamente come a Roma, ha già puntato tutto sui tifosi, e lo si è capito dal primo momento. “Sono uno di voi” le prime parole da nuovo tecnico, rivolto ai tifosi.

Poi i saltelli in mezzo alla marea di tifosi, i sorrisi, i cori, le sciarpe sventolate. Insomma, Mou punterà tutto ancora una volta sul cuore, sull’emozione, sul trasporto emotivo. Chissà se l’ex tripletista si rinnoverà calcisticamente o si rimetterà in sella alle montagne russe che lo hanno accompagno nella Capitale.

Quel che è certo è che Mourinho potrebbe sfruttare le ambizioni del Fenerbache di tornare a vincere per iniziare con le sue richieste sul mercato. Uno dei calciatori che potrebbero comparire sulla lista del tecnico, potrebbero essere proprio due giallorossi, al momento coccolati da De Rossi ma sicuramente in partenza dalla Serie A.

Mourinho: due stelle per la Turchia

Arabia, Turchia, sono questi i campionati che una volta venivano chiamati con il rude appellativo di “cimitero degli elefanti” dalla stampa. Mentre Ancelotti a 64 anni alza la sua quinta Champions League da allenatore al cielo, prendendosi i complimenti dei propri calciatori sulla preparazione tecnica, alcuni meno anziani si rifugiano nel denaro delle leghe orientali. Ma sono in buona compagnia.

Sì, perché Mourinho potrebbe attrarre a sé anche Lukaku, che la stessa sorte lo attende: salutare l’Europa che conta – con tutto il rispetto per Istanbul – e accasarsi in una ricca società pronta a riempirgli le tasche. La Roma infatti non intende riscattare il belga, ma ci sarebbe un altro pupillo di Mou pronto a seguirlo in Turchia in caso di offerta.

Mourinho chiama Lukaku e Dybala

Nelle ultime ore i nomi di Lukaku e Dybala sono stati fatti in orbita Fenerbache, in maniera piuttosto inevitabile. Entrambi infatti potrebbero lasciare Roma, soprattutto il belga, ma anche per l’argentino potrebbero essere valutate offerte.

I gialloblu, con una ricca società, potrebbero infatti tentare Dybala con un altro grande contratto, e il giocatore essere convinto dalla nuova guida tecnica di Mourinho e da un campionato sicuramente meno impegnativo per le sue fragili condizioni fisiche.