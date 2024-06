Gds: “Palermo, in settimana la scelta del ds. Rinaudo resta con altro ruolo?”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e sulla scelta del direttore sportivo.

La settimana in corso è cruciale per il Palermo, che deve prendere una decisione importante riguardo al direttore sportivo, una figura fondamentale per la programmazione della prossima stagione. Leandro Rinaudo, che ha ricoperto questo ruolo negli ultimi due anni, ha un contratto in scadenza il 30 giugno e nei prossimi giorni incontrerà la società per definire la sua posizione.

Situazione di Rinaudo

Rinaudo ha dato un contributo significativo alla causa rosanero, rappresentando un punto di riferimento sia per la squadra che per la dirigenza. Nonostante ciò, la società sta valutando diverse opzioni per il ruolo di direttore sportivo. Negli ultimi tempi, il Palermo ha sondato il terreno per potenziali sostituti, ma nessun profilo ha convinto pienamente i dirigenti. Tra le possibili soluzioni c’è anche quella di offrire a Rinaudo un altro ruolo all’interno della società, indipendentemente dalla nomina di un nuovo direttore sportivo.

Futuro del Direttore Sportivo

Il futuro del Palermo dipenderà in gran parte dalla scelta del direttore sportivo. La decisione influenzerà la linea che il club seguirà: una di rinnovamento e ripartenza da zero, oppure una di continuità, che appare al momento più complessa. L’incontro con Rinaudo sarà determinante per chiarire questa direzione.

Pianificazione della Stagione

Una volta risolta la questione del direttore sportivo, il club si concentrerà sulla scelta dell’allenatore, con Alessio Dionisi come favorito. Questo sarà un passo fondamentale per costruire la squadra per la prossima stagione, in cui il Palermo cercherà di ottenere la promozione in Serie A, un obiettivo cruciale per la crescita e lo sviluppo del club. La società è pronta a lavorare intensamente per gettare le basi di una stagione decisiva, puntando a continuare il percorso di crescita iniziato due estati fa.

In sintesi, il Palermo è in una fase di decisione strategica che definirà il futuro del club. La scelta del direttore sportivo sarà il primo passo, seguito dalla nomina dell’allenatore, per prepararsi a una stagione che dovrà essere all’insegna del successo e della promozione.