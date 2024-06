Rosanero in Nazionale. Nedelcearu “tagliato”, le ultime

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sui rosanero in Nazionale e su Nedelcearu “tagliato” dalla Romania.

Ancora una volta gli impegni delle Nazionali vedranno alcuni rosanero in giro per il mondo con le rispettive selezioni. In due potrebbero trovare spazio nei prossimi giorni: il Mali di Diakité sfiderà Ghana (6 giugno) e Madagascar (11 giugno) nel girone di qualificazione al Mondiale 2026, con l’ex Ternana convocato per la prima volta in Nazionale dopo un finale di campionato da urlo, mentre gli Stati Uniti di Lund affronteranno in amichevole Colombia (8

giugno) e Brasile (11 giugno) ma per l’ex Hacken potrebbe non essere finita qui, dal momento che la selezione a stelle e strisce è

anche paese ospitante della Copa America che prenderà il via dal 20 giugno. Se Lund dovesse figurare tra i convocati di Berhalter, il Palermo potrebbe ritrovarlo dopo l’avvio del ritiro qualora gli Stati Uniti, impegnati nel girone con Uruguay, Panama e Bolivia, dovessero spingersi alle fasi finali della manifestazione: il raduno a Livigno è infatti previsto il 7 luglio, gli eventuali quarti di Copa America il giorno prima. Non prenderanno invece parte agli impegni in Nazionale Desplanches e Nedelcearu.

Il primo è ancora convalescente dopo aver accusato una lesione al retto femorale della coscia sinistra nel match di andata con il Venezia, cosicché dopo aver disputato tutte e sette le partite del girone di qualificazione con l’Under 21 azzurra sarà costretto a rinunciare al Torneo di Tolone in programma nelle prossime due settimane; il secondo è uno dei quattro nomi che il tecnico della Romania Iordanescu ha tagliato dall’elenco dei convocati di Euro 2024.

Una beffa enorme per il numero 18 rosanero, che grazie al lavoro svolto in campionato (21 presenze e due reti tra stagione regolare e play-off), soprattutto in inverno dopo l’infortunio patito da Lucioni, aveva ritrovato la Nazionale a marzo senza però riuscire a imporsi come possibile punto fermo per la

manifestazione continentale.