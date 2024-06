Corriere dello Sport: “Dionisi-Palermo, Zanetti-Verona, Monza-Baroni. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul valzer di allenatori e le trattative del giorno in A.

Il valzer delle panchine vive la sua settimana decisiva, quella delle scelte e degli accoppiamenti finali. Sarà così quindi anche per il Monza che oggi vedrà Marco Baroni (60), libero dopo la rottura con l’Hellas e da tempo nei piani di Adriano Galliani per subentrare a Raffaele Palladino (40). Secondo l’ad dei biancorossi l’ormai ex allenatore del Verona rappresenta infatti una sorta di certezza dopo i risultati raggiunti con i gialloblù e a Lecce. Il tecnico ideale, quindi, per raggiungere una salvezza tranquilla e valorizzare la rosa a disposizione. Baroni, da parte sua, vuole un progetto serio con una società solida e per questo è molto attratto dal Monza. Resiste la candidatura di Alessandro Nesta (48) con cui l’ad vanta un rapporto privilegiato e un canale diretto. L’ex difensore ha preso tempo con la Reggiana, in attesa proprio di una decisione definitiva da parte della società brianzola.

Baroni, per inciso, era nella lista del Cagliari, anche se il club sardo si era mosso più concretamente su altre piste, inclusa quella che portava a Razvan Lucescu (55), ambiziosa per profilo e costi. Il figlio di Mircea, fresco di titolo con il Paok, ha anche altre offerte. In lista c’è anche Paolo Vanoli (51), ma l’allenatore del Venezia è in parola con il Torino, mentre Alessio Dionisi (44), pure in corsa, è stato scelto dal Palermo in B ed il nome caldissimo sulla panchina rosanero. Di certo, i sardi hanno in mente una data limite per la nomina dell’allenatore che è quella dell’8 giugno, ovvero un mese prima dell’inizio del ritiro.

Ieri, a Londra, Fabio Cannavaro (50) ha incontrato il patron dell’Udinese Pozzo per parlare di futuro. Tra i due c’è un rapporto di stima e fiducia quindi ci saranno altri incontri per provare a programmare una stagione insieme, dopo la salvezza raggiunta all’ultima giornata di campionato. Passiamo al Verona, dove il ds Sean Sogliano ha incluso anche Paolo Zanetti (41) nel gruppo dei candidati alla panchina formato da Pippo Inzaghi (50) e Massimo Donati (43): ci sarebbe anche in questo caso Dionisi, ma vale il discorso fatto prima.