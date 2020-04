L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla voglia di bar e ristoranti di riaprire. Accursio Capraro, una stella Michelin, chef 44enne nato a Sciacca che a Modica ha aperto un ristorante e un’osteria tra le più amate dai visitatori internazionali, è d’accordo. «Ogni giorno i regolamenti cambiano – ammette – ma abbiamo voglia e necessità di ricominciare. Saremo aperti a partire dal primo giugno, sacrificheremo qualche tavolo e metteremo in campo una serie di promozioni per fare in modo che siano i siciliani a venirci a trovare considerato che quest’estate probabilmente non arriveranno i turisti stranieri». Tra le ipotesi al vaglio degli esperti ci sarebbero la prenotazione obbligatoria, una liberatoria per evitare responsabilità ai gestori dei locali e le barriere in plexiglass per separare i clienti.