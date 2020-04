L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma su un amarcord rosanero datato 26 aprile 1998. Il Palermo pareggiò al “Barbera” contro il Casarano di…Miccoli, colui che segnò 81 reti con la maglia rosa. All’allora «Favorita», tra Palermo e Casarano, 22 anni fa si disputò un vero e proprio scontro salvezza che scontentò tutti: i salentini, ultimi in classifica, rimasero in fondo alla graduatoria fino al termine della stagione, mentre i rosa speravano di invertire in casa un trend negativo che li accompagnò per l’intero campionato. Così non fu, perché contro il fanalino di coda del torneo, la squadra di Arcoleo non andò oltre il pareggio, ponendo di fatto una seria ipoteca sulla partecipazione ai play-out, che videro il Palermo perdere clamorosamente contro la Battipagliese (salvo poi essere ripescato per la mancata iscrizione dell’Ischia). A dieci minuti dall’intervallo, Di Somma trovò la rete che illuse i neanche duemila presenti sugli spalti di poter evitare ulteriori sofferenze, ma un errore difensivo al 60′ regalò palla a quel diciottenne per il definitivo 1-1.