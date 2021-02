L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul match fra Palermo e Catanzaro.

I rosa cercano il primo successo stagionale a ora di pranzo, da sempre un orario ostico per i colori rosanero. Per trovare l’ultima gioia bisogna arrivare alla stagione 2018/19, con la vittoria per 3-1 a Padova nel match d’andata giocato allo stadio “Euganeo”. L’ultima vittoria interna, invece, risale al 2012: doppietta di Dybala nel 2-0 inflitto alla Sampdoria. Le altre vittorie sono arrivate in trasferta.





Anche il match della successiva giornata con la Viterbese è stato anticipato alle 12:30.