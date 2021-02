L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Fausto Silipo, ex Palermo e Catanzaro:

«Dal punto di vista affettivo è indubbiamente una partita importante. Sarebbe difficile per me fare un pronostico, anche perché non le ho seguite tantissimo in questa stagione. Però proprio non saprei da quale parte penderebbe il mio cuore, tra queste due squadre».





«Catanzaro? Ci ho giocato contro due volte, entrambe in Coppa Italia ed entrambe pareggiate, anche se ricordo molto vagamente quelle partite. Quello che posso dire di ricordare è che per me, di sicuro, non è stato facile affrontare la squadra della mia città, anche da giocatore del Palermo. Poi, quando si va in campo, si dimentica tutto e conta solo il risultato. Però a fine partita mi fermavo a chiedermi se fosse vero, che avessi giocato contro il Catanzaro. Vederle entrambe in Serie C è veramente una cosa brutta. Sinceramente, non è normale che Palermo e Catanzaro giochino in questa categoria, basti pensare al loro passato in Serie A. Purtroppo è così e bisogna accettarlo, speriamo che in tempi brevissimi possano risalire entrambe la china e possano affrontarsi in altri palcoscenici».